Ad Ancona donna sanzionata per usurpazione titolo di avvocato

Una 37enne di origine albanese si è presentata agli sportelli dell'Ufficio immigrazione della Questura di Ancona per trattare pratiche di permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari, esibendo sette deleghe rilasciate da altrettanti legali di Ancona e della provincia e sostenendo di essere abilitata all'esercizio della professionale forense. Da un controllo è però emerso che il diploma universitario era stato conseguito in Albania e mai validato in Italia. La polizia ha dunque sanzionato la 37enne per usurpazione di titoli o di onori (art. 489 del codice penale), un reato depenalizzato nel 1999.

La sanzione amministrativa a carico della donna sarà compresa tra 154 a 929 euro da pagare alla Prefettura: come prevede la norma, la sanzione dovrà anche essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Ancona. Il verbale è stato notificato questa mattina alla donna.



