Un nuovo pozzo d'acqua in Africa grazie a Tolentino

La generosità della comunità di Tolentino ha permesso di realizzare un nuovo pozzo d'acqua ad Amudat, in Uganda. È stato inaugurato nel giorno di San Valentino. Il progetto, realizzato grazie all'impegno di Beatrice Bistocco e al supporto di Africa Mission, è dedicato alla memoria di Gabriele Torresi, il medico maceratese prematuramente scomparso.

Situato in un'area semidesertica al confine con il Kenya, il pozzo fornisce ora acqua potabile a soli 700 metri da un villaggio locale, riducendo drasticamente la distanza di approvvigionamento che prima era di circa 10 chilometri.

L'inaugurazione è stata un momento di grande emozione, con canti e ringraziamenti da parte della popolazione Pokot, che ha accolto con gioia l'arrivo dell'acqua.

"Nel giorno di San Valentino abbiamo inaugurato il pozzo del caro amico Gabriele Torresi, è stato un caso ma quale giorno migliore? L'amore è anche amicizia vera, fratellanza, l'aiutarsi uno con l'altro per il bene collettivo": a scriverlo è Beatrice in un post Facebook proprio in occasione dell'inaugurazione. "Quando l'acqua esce i bambini, le mucche, le capre si avvicinano e bevono", racconta Beatrice nel post social. "Donne, uomini e bambini ci danno la mano dicendo : Asanti-sana, Asanti-man, seregnovoo…che tradotto significa : grazie donna, grazie uomo, benvenuti", spiega ancora Beatrice che nel post ricorda anche le persone che l'hanno accompagnata in questo evento: "Siamo io, Valentino, Carlo, Cristiana, Giorgio e l'autista Assan", scrive. "È una bella festa. È valsa la pena.

Questo grazie a voi! Grazie a tutti voi, i Pokot ora hanno l'acqua. L'acqua è vita è amore", conclude Beatrice.



