Travolto 17enne mentre va a scuola, non è in pericolo di vita

Grave incidente questa mattina a Jesi. Uno studente di 17 anni è stato investito mentre stava attraversando la strada per andare a scuola, intorno alle 7,40, in via Fausto Coppi nella zona della rotatoria tra via Grecia e via XX luglio. Sembra che si trovasse all'altezza delle strisce pedonali quando è stato travolto da una Toyota Yaris condotta da una donna.

Nell'impatto il ragazzo è stato sbalzato contro il parabrezza, che si è sfondato, e poi è stato scaraventato sulla strada. Un colpo violento che ha fatto temere il peggio, ma per fortuna il ragazzo non risulta essere in pericolo di vita, sebbene in gravi condizioni. A lanciare l'allarme e prestare i primi soccorsi è stato un medico del 118, non in servizio, e che si trovava a passare nella via per recarsi al lavoro.

Soccorso poi dai sanitari della Croce Gialla di Chiaravalle e del soccorso avanzato dell'Ast di Ancona, lo studente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA