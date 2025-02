Torna la targa degli industriali alla Sfera Grande di Pomodoro

La Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro, meglio nota a tutti i pesaresi come "la Palla di Pomodoro", riabbraccia la targa degli industriali, che ne permisero la fusione in bronzo nel 1998, e che era stata sottratta alla città anni fa. Nella stessa posizione della precedente, con le stesse dimensioni, oggi il comune di Pesaro, Confindustria Pesaro-Urbino e gli industriali che contribuirono alla realizzazione dell'opera simbolo della città, hanno scoperto, questa mattina, la nuova targa.

"Un ripristino che testimonia quanto la collaborazione pubblico-privato possa essere un valore aggiunto per la città" dice il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani.

"Questa targa è la testimonianza che arte, pubblico e privato insieme possono realizzare dei progetti unici come, in questo caso, la Sfera in bronzo di Pomodoro, divenuta da decenni il simbolo di Pesaro" afferma Alessandra Baronciani, presidente di Confindustria Pesaro-Urbino.

"Un significativo momento celebrativo, per ricordare il valore dell'arte e della collaborazione tra imprese, istituzioni e realtà locali" sostiene Anna Maria Mattioli, in rappresentanza della provincia di Pesaro-Urbino.

L'assessore pesarese, Riccardo Pozzi coglie l'occasione del momento per evidenziare come "il settore manifatturiero ha da sempre rappresentato un volto importante della nostra città" e che "può e deve esserlo anche per il futuro".



