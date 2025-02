Settimane rossiniane per il (Non) compleanno di Rossini

Presentato il calendario delle settimane rossiniane del mese di febbraio, per il (Non) Compleanno di Gioacchino Rossini, compositore pesarese nato il 29 febbraio 1792. Il programma, che si svolgerà dal 20 febbraio al 14 marzo, prevede 25 appuntamenti tra concerti, incontri, laboratori per i piccoli, visite guidate, lo Stabat Mater in danza, 'la musica delle moto' e una mostra 'speciale' con manoscritti autografi e medaglie dedicate a Rossini.

La volontà è quella di rappresentare il compositore il più possibile attraverso tutte le forme d'arte, dalla danza ai luoghi convenzionali e non della cultura e della musica, così come la biblioteca Oliveriana. Il taglio del nastro delle settimane Rossiniane avverrà giovedì 20 febbraio con l'apertura della mostra "Cimeli rossiniani in Oliveriana", alle 19:00 poi appuntamento nella Saletta Osmilde Gabucci di Casa Rossini con "Chi più sgruppa più raggruppa" (laboratorio di canto inclusivo).

Durante queste settimane iniziative anche nei musei, con il 28 febbraio che sarà la giornata clou del calendario, festeggiando il (Non) compleanno di Rossini con il concerto lirico sinfonico del conservatorio e del Rossini Opera Festival.



