Riconoscimento Eloge al comune per il buon governo democratico

Il comune di Fermignano ha ricevuto, dal consiglio d'Europa, il riconoscimento Eloge, per il buon governo democratico, la partecipazione e la trasparenza.

Si tratta di un marchio che rappresenta un programma promosso dal consiglio d'Europa che riconosce le autorità locali che hanno raggiunto un alto livello di governance democratica, fondandosi sul riconoscimento e l'analisi di 12 principi fondamentali che stanno alla base del buon governo di un ente.

In Italia sono risultati 144 Comuni iscritti di 17 Regioni, di cui 68 ammessi alla fase finale del percorso di valutazione.

Nel complesso, sono stati raccolti 15.250 questionari, suddivisi tra cittadinanza (11.275), dipendenti comunali (3.098) e amministratori ed amministratrici (877), a testimonianza di un ampio coinvolgimento e trasparenza.

La cerimonia di premiazione si terrà dal 7 al 9 marzo a Gorizia, città Capitale europea della cultura in tandem con la vicina Nova Gorica, a cui parteciperà una delegazione del Comune. "Siamo profondamente orgogliosi di questo riconoscimento - afferma il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzi- dopo il Cresco Award di novembre, ricevere questo premio significa confermare il buon lavoro svolto in questi anni di amministrazione che hanno visto Fermignano cambiare, crescere ed aprirsi all'Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA