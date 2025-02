Pubblicato il bando 'Trama', l'arte racconta le Marche

L'arte racconta le Marche, sintetizzato in 'Trama', è il nuovo bando approvato dalla Giunta regionale che rientra nel progetto delle Politiche Giovanili 'Quello che i giovani possono'. Il sostegno alla vocazione artistica delle nuove generazioni, la promozione della cittadinanza attiva e la creazione di momenti di incontro intorno alla poesia, sono le finalità del Bando a cui sono stati destinati oltre 700 mila euro. Spiega l'assessore alle Politiche giovanili Chiara Biondi: "Frutto della stessa ispirazione dei due interventi regionali già attivati, 'Le Marche Immaginate' e 'Marche il dono dell'infinito', il bando rappresenta la nostra volontà di sostenere i giovani nella loro crescita culturale e artistica, invitati a realizzare progetti che spaziano nel mondo dell'audiovisivo e del cinema, dell'arte e della poesia per valorizzare inclusione e protagonismo giovanile attraverso il linguaggio delle diverse espressioni artistiche. La bussola resta l'appartenenza alla nostra terra, il racconto dell'identità e delle radici, l'ispirazione e la suggestione che le Marche suscitano nella creatività dei nostri giovani".

Tra le attività ammesse al Bando, rientrano forme di intrattenimento che sappiano raccontare e valorizzare storie, territori e borghi delle Marche. Arte intesa come ricerca del bello, esplorazione e strumento per conoscere e conoscersi, rappresentare e rappresentarsi. Vengono favorite le iniziative dove i giovani siano stimolati a riscoprire l'arte della parola, a consolidare il legame tra la parola scritta e quella parlata, recitata, cantata e messa in movimento (nel teatro, nelle arti performative, nella danza, nella musica, all'opera...). Oltre a occasioni di contaminazione e incursione delle arti in luoghi insoliti come residenze o performance di giovani artisti in luoghi pubblici, istituzioni, musei, luoghi di lavoro, così come forme di intrattenimento collaterali con le quali valorizzare i diversi aspetti della vita e della storia dei borghi.

I progetti dovranno essere realizzati integralmente nel territorio della regione Marche. I destinatari dell'intervento dovranno essere esclusivamente giovani di età compresa fra i 14 e i 35 anni residenti o dimoranti nelle Marche. Alle attività potranno essere coinvolti anche i ragazzi che frequentano gli Istituti scolastici secondari di 1° e 2° grado della Regione Marche.

I progetti dovranno essere proposti da un partenariato composto da almeno 3 soggetti - fino ad un massimo di 5 - di cui uno Soggetto proponente tra le Associazioni giovanili iscritte all'albo regionale; le Organizzazioni di Volontariato iscritte al RUNTS; le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS; le Fondazioni del terzo settore iscritte al RUNTS. Le domande potranno essere presentate entro il 10 marzo 2025 utilizzando il sistema informatico regionale PROCEDIMARCHE e accedendo al link della pagina dedicata: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani/Bandi-Ape rti#22737_Quello-che-i-giovani-possono---Linea-2



