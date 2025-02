Per la sicurezza nei cantieri edili arriva in aiuto l'Ai

Intelligenza artificiale in edilizia per aumentare la sicurezza dei lavoratori. A questo è dedicato il nuovo seminario organizzato da Edilart Marche, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche giovedì 20 Febbraio dalle ore 17 a Civitanova M. presso il Cosmopolitan Hotel.

I seminari in programma sono complessivamente 11 e sono programmati per toccare le 5 province marchigiane per concludersi nella primavera 2025. Il primo si è tenuto ad Ancona a fine settembre per poi fare tappa con cadenza mensile ad Ascoli Piceno, Fermo, Corridonia, Fano fino a tornare nella provincia di Macerata proseguendo poi negli altri territori.

L'incontro sarà aperto da un focus a cura di Marco Rotili di Ams Web che offrirà esempi pratici di Chat Gpt legati al mondo dell'edilizia. L'evento prevede la presenza di tre relatori: il prof. Emanuele Frontoni di UNIMC e Co-Direttore di VRAI, Vision Robotics and Artificial Intelligence Lab che affronterà il tema "Consapevolezza e applicazioni del settore dell'edilizia".

Quindi parola a Michele Moretti su "Sostenibilità Facile Hub" sul tema "Dall'AI all'economia circolare, cooperare per migliorare". A chiudere poi Matteo Petrini, Innovation Manager che approfondirà il tema "Gestione Digitale del cantiere: come tenere sotto controllo tutte le informazioni e le attività dell'impresa edile".

Edilart Marche, rispondendo a un Avviso Pubblico della Regione Marche, ha presentato un percorso multidisciplinare di progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di carattere aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria, in attuazione dell'Accordo Quadro tra Inail e Conferenza delle Regioni e Province autonome. L'obiettivo è di diffondere la cultura della sicurezza nei cantieri edili e delle tecnologie più avanzate per garantire elevati standard di sicurezza. Tutte le informazioni sul progetto sono reperibili sul sito www.edilartmarche.it



