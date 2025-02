Pd, 'tutela del lavoro non negoziabile, Regione cambi passo'

"La tutela dei posti di lavoro non è negoziabile. Serve un cambio di passo da parte di Regione Marche e governo nazionale". Il Gruppo Pd prende posizione sulla vicenda dell'ex Caterpillar di Jesi (Ancon), ora Imr, i cui lavoratori hanno manifestato oggi in Regione per la mancata attuazione del piano concertato. L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una mozione a sostegno affinché si tutelino i lavoratori coinvolgendo anche il ministero.

"Abbiamo convintamente votato a favore dell'ordine del giorno presentato questa mattina al consiglio regionale dalle organizzazioni sindacali, - spiegano i dem - anche perché il suo contenuto coincide pienamente con quello degli atti e delle mozioni depositate dal nostro gruppo assembleare a prima firma Manuela Bora negli ultimi mesi".

"Auspichiamo che questo documento - prosegue il Gruppo Pd - serva finalmente a stimolare un maggiore impegno da parte della giunta regionale, fino a oggi rimasta troppo timida, se non addirittura distratta, di fronte alla pretesa della Imr di mettere in discussione gli obiettivi del piano industriale varato tre anni fa e ormai prossimo alla scadenza".

"Non vorremmo - continuano i consiglieri Pd - che questa retromarcia dell'azienda possa preludere a un disimpegno ancora più grave. La Regione Marche ha il dovere di pretendere sia dal Ministero dello Sviluppo economico, garante dell'accordo siglato dalle parti sociali, sia dalla stessa azienda, che il nuovo piano industriale sia capace di assicurare la tutela dell'occupazione mantenendo i contenuti di quello vigente (200 lavoratori). Dunque bene l'unità dimostrata oggi dalle forze politiche con il voto espresso all'unanimità dal Consiglio regionale sul documento dei sindacati, - scrivono ancora i dem - ma ora serve un deciso cambio di passo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e a sostenere tutte le iniziative utili per salvaguardare ogni singolo posto di lavoro, ma va da sé che è compito della giunta regionale uscire dall'ombra e dimostrare di avere la volontà politica necessaria a salvare il futuro di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie".



