Marche Multiservizi avvia 4 nuovi cantieri con il PNRR

Marche Multiservizi annuncia l'avvio di altri quattro cantiere grazie ai fondi del PNRR, che interesseranno la rete idrica dei comuni di Vallefoglia, Fermignano, Terre Roveresche e Mondavio, per un importo pari a 2.7 milioni di euro.

A Vallefoglia verranno realizzati quasi due chilometri di nuove reti idriche nelle vie a sud della statale SS 423 tra via Mattei e via Napoli.

A Fermignano, in località Sagrata e nelle vie Metaurense, Salinatore e Pian D'Asdrubale, verranno posate 3.4 km di nuove condotte e verranno rifatti 34 allacci.

Nuove reti anche a Mondavio dove, oltre al ricollegamento di 12 allacci, verranno realizzati 1.2 km di nuove condotte in zona via Sant'Isidoro.

A Terre Roveresche infine verranno realizzati più di 2.5 km di nuove reti in località Orciano e saranno ricollegati 11 nuovi allacci.



