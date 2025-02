Macchina e assistente vocale, progetto Scuola-Confindustria

Collaborazione tra Confindustria Ancona, IIS Merloni, ITS Fabriano Academy e Elettromatic, azienda leader nel settore dell'automazione industriale, destinato alle classi quarte dell'IIS Merloni Milani con indirizzo informatico e meccanico: connettere un braccio robotico industriale con l'accessibilità e la familiarità di un assistente vocale per preparare bevande calde su richiesta dell'utente. Il progetto, valido per il Pcto, è stato presentato ieri. "Uno degli obiettivi di Confindustria Ancona è quello di farvi conoscere il mondo delle imprese: attraverso questo progetto toccherete con mano che l'impresa è un luogo di crescita, personale e professionale, è un luogo dove ognuno può portare valore aggiunto, può realizzarsi e ottenere soddisfazioni.

Capirete che ogni singola persona è importante per il gruppo e che ognuno può contribuire alla buona riuscita del progetto", le parole di Federica Capriotti, presidente del Comitato territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona. Roberto Girolamini, nella sua doppia veste di Direttore Tecnico e Commerciale di Elettromatic e Presidente di ITS Fabriano, ha evidenziato come "il mondo dell'industria si stia sempre più connettendo con quello dell'informatica e l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di creare una connessione tra questi mondi. In questo progetto i ragazzi dovranno mettere insieme una macchina e un assistente vocale con diverse fasi: la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione e il test finale".





