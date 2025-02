Irregolarità in pizzeria, polizia ne sospende l'attività

Sospesa l'attività di una pizzeria di San Biagio per una serie di irregolarità e lavoratori in nero all'interno. La titolare dovrà pagare una maxi sanzione da 5mila euro oltre alla somma di 2.500 euro per la mancata esibizione del piano di emergenza ed evacuazione, ulteriori 1.800 euro per il lavoratore irregolare ed infine 300 euro per la mancata esposizione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

E' il bilancio dei controlli amministrativi voluti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, della polizia di Stato della questura Dorica, congiuntamente a personale del Commissariato di di Osimo. Al momento dell'ingresso nella sala che ospitava alcuni avventori i poliziotti sono stati aggrediti verbalmente dalla titolare e da un suo dipendente, privo di contratto di lavoro. Durante le verifiche con la richiesta di produrre la documentazione la titolare si è mostrata non collaborativa tra lo stupore degli avventori che assistevano all'attacco ingiustificato contro gli agenti.

Dagli accertamenti è emerso che la titolare era stata già sanzionata lo scorso novembre per aver impiegato personale in nero. Vista la recidiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, incaricato dalla Questura, le ha notificato un decreto di sospensione di attività con richiesta di pagamento di una maxi sanzione. Il locale, che al momento risulta essere chiuso al pubblico, rischia la dichiarazione di inagibilità dal Comune di Osimo per la presenza di barriere architettoniche, ai sensi del Decreto Ministeriale n.236/1989, in quanto i servizi igienici interni risultano essere collocati al piano inferiore raggiungibile esclusivamente da una scala di servizio, priva di servoscala per disabili. I pubblici esercizi, bar e ristoranti, devono rispettare le norme di legge per consentire alle persone con disabilità di accedere ai locali ed usufruire dei servizi igienici in modo agevole, pena la cessazione dell'attività commerciale. I controlli amministrativi proseguono e l'attenzione resta elevata su tutta la provincia, per accertare eventuali irregolarità che possono ripercuotersi sulla sicurezza e l'incolumità dei cittadini.



