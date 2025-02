I vigili del fuoco festeggiano i 90 anni dell'ex capo reparto

I vigili del fuoco di Pesaro hanno festeggiato i 90 anni dell'ex capo reparto Giorgio Verzolini.

Presenti, oltre al comando provinciale dei vigili del fuoco (Vvf) di Pesaro, anche il Comandante Lodovico Camilletti e i rappresentanti provinciali dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco.

Dopo i saluti di benvenuto, il comandante ha sottolineato il legame che unisce le vecchie e le nuove generazioni dei Vvf, ricordando di Verzolini il suo "atteggiamento, l'approccio al lavoro, lo spirito di adattamento e gli interventi portati avanti con coraggio ed impegno per risolvere le varie situazioni" affermando che "Giorgio rappresenta la memoria storica dei Vvf di Pesaro, è la memoria vivente delle difficoltà operative affrontate in numerosi interventi".

Tre le esperienze di Verzolini viene citato "il suo contributo durante i terremoti del Belice, Ancona, Friuli e Irpinia" e la sua "lunga carriera come sommozzatore, raccontata con passione nel suo libro 'Tra acqua e fuoco'".

Nell'occasione il presidente provinciale dell'associazione, Giancarlo Bucci, ha riportato a poi le testimonianze di affetto di tutti i soci verso l'ex capo reparto leggendo una lettera di auguri da parte del presidente nazionale, Enrico Marchionne.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA