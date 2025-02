Fiorenzuola non è più borgo ospite dei "più belli d'Italia"

"Fiorenzuola di Focara non sarà più 'borgo ospite' dei 'Borghi più belli d'Italia' per un principio di turnazione, in quanto il titolo può essere assegnato a un solo comune per regione (se supera i 15 mila abitanti), dunque è stato nominato, nelle Marche, il borgo di Torre di Palme". Così il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, risponde ai consiglieri di quartiere di minoranza del quartiere San Bartolo che avevano dichiarato, riguardo l'esclusione, che quest'ultima fosse avvenuta perché "il comune non ha presentato la domanda".

A sostegno delle parole del vicesindaco vi è anche quanto dichiarato dal presidente de "I borghi più belli d'Italia" e dalla presidente e coordinatrice dei borghi delle Marche, rispettivamente Fiorello Primi e Cristiana Nardi, che ribadiscono "il limite di un comune sopra i 15 mila abitanti per regione" e la "rinnovabilità valida per due anni solo nel caso non vi sia richiesta da parte di altri comuni".



