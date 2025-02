Avezzano-Samb e Celano-Pro Vasto, restrizioni vendita biglietti

Il Prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha firmato oggi due provvedimenti riguardanti le gare di calcio in programma domenica 23 febbraio: con il primo ha disposto il divieto di vendita per i residenti in provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo dei biglietti della partita Avezzano-Sambenedettese (serie D, girone F) con inizio previsto alle 14:30 presso lo Stadio dei Marsi di Avezzano.

Il secondo dispone il divieto di vendita per i residenti in provincia di Chieti dei biglietti della partita Celano-Pro Vasto (Eccellenza Abruzzo) con inizio previsto alle ore 15 presso lo stadio 'Fabio Piccone' di Celano.

I divieti sono stati adottati anche in accoglimento delle indicazioni del competente organismo istituito presso il Ministero dell'Interno (Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), valutazioni che sono state altresì condivise dal Questore dell'Aquila.



