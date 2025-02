"Il mandato per la Regione scade nel mese di settembre, credo intorno al 20 di settembre, e a mio avviso quello è il periodo in cui dovranno essere svolte le elezioni". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli rispondendo ai cronisti a margine della seduta del Consiglio regionale.

"Salve eccezione o elementi che in questo momento io non conosco - ha aggiunto -, il nostro orientamento è di votare in quel periodo a fine settembre"



