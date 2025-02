Violano la sorveglianza speciale, quattro denunce

Sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono loro la permanenza domiciliare in specifiche fasce orarie, ma i carabinieri non li hanno trovati in casa. Così, per quattro persone residenti sulla costa fermana sono scattate le denunce.

I controlli dei carabinieri sono stati effettuati tra Porto Sant'Elpidio (Fermo) e Altidona (Fermo). Nei guai due ragazzi di origini tunisine residenti a Porto Sant'Elpidio, e due italiani residenti ad Altidona. Uno di questi due è risultato per ben sei volte inottemperante all'obbligo di firma presso la stazione carabinieri di Pedaso.



