Studenti premiati per "Un reel contro la violenza di genere"

Studenti e studentesse delle classi I^E e III^G del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona sono stati premiati per avere realizzato "Un reel contro la violenza - Stop violence against women". Il progetto ha concorso al bando promosso dal Rotary Club Ancona 25-35 e sostenuto dall'Amministrazione Comunale dorica con l'obiettivo di stimolare i giovani sul tema della violenza di genere esprimendosi attraverso un reel, forma espressiva che utilizzano quotidianamente i giovani sui social network.

La classe 1E Talete ha steso un lenzuolo bianco su un prato e lo ha coperto di parole, con lettere rosse e nere che risuonano nel reel. Voci maschili e femminili che si alternano, si sovrappongono e gridano la violenza, la paura e gli infondati sensi di colpa delle vittime. E poi il messaggio una riflessione del padre di Giulia Cechettin, con cui i ragazzi ribadiscono che l'amore vero non umilia, non calpesta, non ferisce il cuore.

La classe 3G Talete ha voluto mostrare come la violenza si consumi in tanti piccoli gesti che - perpetuati nel tempo - hanno come esito l'atto estremo del femminicidio. Il filo conduttore, nonché messaggio del video, è la frase che appare più volte "L'amore ha limiti", in contrapposizione a quello che è il pensiero comune.

I ragazzi, attraverso diversi fotogrammi che riprendono la quotidianità della violenza, affermano con forza che il limite dell'amore sia il rispetto reciproco. I protagonisti di ogni tappa del lavoro non hanno mai banalizzato nulla e hanno affrontato l'argomento con grande maturità e consapevolezza, dall'ideazione alla sceneggiatura, fino alla coreografia e alla colonna sonora, passando per il montaggio.

Studenti e studentesse hanno ricevuto il premio in Comune dalle assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli, e dall'Assessore alle Pari Opportunità, Orlanda Latini. Le studentesse - accompagnate dalle professoresse Silvia Pascucci (di Lettere) e Daniela Castorani (di Storia dell'Arte) - sono stati ricevuti sabato scorso a Palazzo del Popolo.



