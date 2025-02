Siglato protocollo per le procedure amministrazione di sostegno

Definire le modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti nei percorsi dell'amministrazione di sostegno per creare un integrato sistema di protezione giuridica di tali soggetti, individuando il progetto di sostegno migliore. Questo il fondamento del protocollo sottoscritto da Edi Ragaglia, Presidente del Tribunale di Ancona, e da Gianni Marasca Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, per consentire un migliore coordinamento tra le attività di tutti gli operatori coinvolti.

I fascicoli attualmente aperti presso il Tribunale di Ancona sono circa 5mila con la presa in carica di circa 1.400 nuovi procedimenti l'anno. "La sottoscrizione di questo protocollo conferma l'attenzione di questo Tribunale verso i soggetti più deboli che si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi", il commento della dottoressa Ragaglia.

"L'amministratore di sostegno è scelto preferibilmente all'interno della rete familiare o in alternativa viene nominato un amministratore scelto da un apposito elenco di professionisti disponibili a ricoprire l'incarico e di cui l'Ordine degli Avvocati cura la formazione", ha ricordato Marasca. Per questo motivo, il protocollo si prefigge di migliorare la formazione degli avvocati che fungeranno da amministratori di sostegno e tutori, creare una maggiore interazione tra amministratori e giudici tutelari, razionalizzando le modalità di scelta dell'amministratore, specificandone i compiti e responsabilità.





