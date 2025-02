Rocco Hunt e Willie Peyote con i cappelli 'made in Marche'

Cna Marche torna a Sanremo: moda e artigianato artistico protagonisti sulla vetrina del Festival.

Sulla scia della prima, storica, partecipazione alla scorsa edizione, anche quest'anno Cna Marche ha fatto tappa a Sanremo, portando le eccellenze artigianali della nostra regione a brillare sulla prestigiosa vetrina del Festival.

Giovedì e venerdì scorsi, alla vigilia della finalissima di Sanremo, la delegazione Cna guidata dal direttore di Cna Fermo, Andrea Caranfa, è stata ospite del Villaggio del Festival a Villa Ormond, dove la Camera di Commercio delle Marche ha allestito un'area dedicata alle eccellenze marchigiane.

Gli artisti in gara hanno potuto conoscere più da vicino le eccellenze frutto del saper fare di tutte le Marche. "In particolare, Rocco Hunt e Willie Peyote hanno sfoggiato gli splendidi cappelli firmati Sorbatti, direttamente da Montappone (Fermo)" rivelano dall'associazione degli artigiani. Lo stesso dicasi per occhiali realizzati dal designer sambenedettese Massimo Annibali, a sottolineare il profondo legame tra le Marche e il mondo del fashion protagonista sulle passerelle sanremesi.

Moda, ma non solo. Anche l'artigianato artistico piceno e marchigiano hanno potuto contare su uno spazio di rilievo grazie al gemellaggio ormai consolidato tra Cna Marche, l'associazione territoriale di Imperia e l'amministrazione comunale di Sanremo, a cui il direttore Caranfa ha donato due piatti in ceramica realizzati dalla vicepresidente della Cna di Ascoli Piceno e presidente Cna Artistico e tradizionale Marche, Barbara Tomassini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA