Rassegna letteraria: 6/a edizione con "Storie di marca"

"Storie di Marca, voci e immagini delle Marche letterarie contemporanee". Questo il titolo della 6/a edizione della rassegna letteraria, presentata dall'assessorato alla cultura e beni culturali di Fano, con il coordinamento del sistema bibliotecario. Dal 24 febbraio al 16 aprile 2025, la mediateca Montanari ospiterà, per l'occasione, una serie di incontri con scrittori e studiosi marchigiani, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire e approfondire la letteratura del territorio.

Primo appuntamento il 24 febbraio con "La passione.

Testimonianze per i giovani" di Rita Massarenti, con l'autrice che dialogherà con Nino Finauri.

Secondo evento il 28 febbraio invece dedicato a "Il rivoluzionario. Vita di Sante Barbaresi" di Marco Severini, in dialogo con Federico Sora.

Terzo appuntamento il 6 marzo sarà il turno di "Dendrocronologia umana" di Sabrina Galli, che dialogherà con Filomena Gagliardi..

Segue poi il 14 marzo "Il manutentore di anime" di Laura Pisani in dialogo con Annamaria Cacciamani.

Sabato 22 marzo "Le Marche sotto sopra" di Christina Assouad ed Eliana Enne, dove dialogheranno con Manuela Palmucci.

Mercoledì 26 marzo è il turno di "Rumore di fondo" di Leila Falà Magnini, in dialogo con Laura Corraducci.

Penultimo appuntamento il 5 aprile con "Nemesi di una farfalla viola" di Paola Fineschi e Cristiano Biondi.

Infine, mercoledì 16 aprile si conclude con la "Guida poetica dei vini marchigiani" di Fabio Strinati e Lorenzo Cicconi Massi.





