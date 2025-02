Promarche aderisce al progetto universitario per acque reflue

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 17 FEB - Il progetto dell'Università politecnica delle Marche e dell'Università degli studi di Macerata per le acque reflue finalizzato a sviluppare una filiera circolare grazie alla coltivazione di alghe da possibili sottoprodotti dell'industria agroalimentare, utilizzabile sia come fertilizzante dei terreni sia nella cosmesi è sposato dall'associazione di produttori Promarche.

Il lavoro all'interno di Promarche ha lo scopo di identificare le risorse non valorizzate e disponibili nel processo agroalimentare per procedere al recupero dei nutrienti e delle acque come risorse per la coltivazione di alghe e quindi per ottenere una biomassa algale preziosa e versatile. Il dottorando trascorrerà un periodo di sei mesi in azienda in cui si occuperà di ricerca bibliografica e campionamenti regolari di acque reflue e residui di produzione per arrivare, attraverso l'elaborazione dei risultati complessivi, alla stesura della tesi.

"Siamo perfettamente consapevoli della validità delle intese con i partner scientifici del territorio per sviluppare sia Promarche sia quella filiera che sta alla base di un ecosistema che apporta attraverso la collaborazione tra enti nuova linfa vitale al distretto agroalimentare del Piceno", il commento di Oreste Aquilone, amministratore delegato di Promarche.

Soddisfatto del progetto anche l'assessore al Bilancio del Comune di San Benedetto del Tronto Domenico Pellei che l'ha definito "un grande esempio di sostenibilità ambientale, economica e sociale".



