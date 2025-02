Nuova Casa della Scherma quasi pronta a Jesi

Sono in dirittura d'arrivo a Jesi, nelle Marche, i lavori del Palascherma "Casa della Scherma", la struttura sportiva che sarà centro federale e nuova casa del Club fucina di campioni quali Vezzali, Trillini, Di Francisca, Cerioni e Tommaso Marini.

Lo fa sapere il Comune, annunciando anche un nuovo finanziamento di quasi 20mila euro per arricchire le dotazioni tecniche del nuovo impianto di via delle Nazioni; 13mila sono arrivati dal bando regionale "Contributi per la riqualificazione di impianti e attrezzature per lo sport", altri 6.500 euro dal Comune di Jesi attraverso il sostegno di Viva Energia.



"Le risorse - fa sapere il Comune - saranno destinate all'acquisto di macchinari per la preparazione atletica destinati alle categorie giovanili e paralimpiche". Tenuto conto che l'attività del Club jesino si svolge regolarmente nell'attuale impianto di Via Solazzi, il Comune intende fare in modo di mettere a disposizione la struttura "nelle migliori condizioni possibili e comunque entro brevissimo tempo".

Nello stesso comunicato stampa, il Comune coglie l'occasione di esprimere "un grande e riconoscente apprezzamento a Stefano Cerioni che ha concluso la sua attività di commissario tecnico della Nazionale di fioretto. Gli straordinari risultati ottenuti dagli atleti e dalle atlete italiane in campo internazionale in questi anni sono un tangibile segno delle sue grandi capacità che hanno contribuito anche a dare lustro alla scuola della nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA