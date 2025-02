In vista Lineapelle, c'è chi ha deciso di puntare sui colori

Le imprese della moda delle Marche si apprestano a sbarcare a Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e modelli in programma a Milano dal 25 al 27 febbraio prossimi, per tornare a crescere nelle esportazioni. Nel primo semestre 2024 l'export delle imprese marchigiane del settore ha toccato quota 658,88 milioni di euro, pari al 10,9% del totale Italia, con un calo del -7,4% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, ma in crescita del +1,5% sui primi 6 mesi 2019 precovid.

Le prime 5 destinazioni dell'export marchigiano, che coprono il 47% del totale, sono risultate: Francia (+22,7%), Germania (-19%), USA (-12,5%), Cina (-26,3%) e Belgio (+9,3%). Il numero di imprese attive (tra calzaturifici e produttori di parti) registrava a fine giugno 2024, secondo i dati di Infocamere-Movimprese, un calo di -104 aziende su dicembre 2023, tra industria e artigianato, accompagnato da un saldo negativo di -1.208 addetti.

Per far tornare in positivo i numeri, si punterà sull'innovazione, come ha deciso di fare l'impresa marchigiana Dami che presenterà 'Sunshine mood', vale a dire attribuire, ad ogni fase creativa, un carattere cromatico distinto, immergendosi nella stampa 3D, nell'Intelligenza Artificiale, nell'analisi dei prototipi, all'ingegnerizzazione e all'industrializzazione dei prodotti con particolare attenzione al riutilizzo della materia prima. Il tutto per disegnare i prossimi passi del futuro dello stile, rigorosamente a colori.





