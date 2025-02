"Il futuro del lavoro nelle Marche", al convegno del Crel

Si svolgerà venerdì 21 febbraio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, il Convegno organizzato dal Consiglio regionale delle Marche in collaborazione con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro dal titolo "Il futuro del lavoro nelle Marche".

"Il Convegno - spiega Luca Talevi, Presidente Crel - si pone l'obiettivo di fornire strumenti di riflessione su come rilanciare le imprese, il lavoro ed il benessere in una fase congiunturale particolarmente complicata tra caro energia, tensioni internazionali, e sviluppo dell'intelligenza artificiale".

Il Convegno sarà aperto dal Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, al quale farà seguito l'intervento di presentazione del Presidente del Crel, Luca Talevi.

Spazio poi al contributo di autorevoli relatori, quali Pierluigi Rausei, Direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Ancona, Guido Canavesi, Professore ordinario di Diritto del Lavoro dell'Università di Macerata, Massimiliano Colombi, Sociologo Nomisma, Mattia Granata, Professore associato dell'Università Mercatorum. Le conclusioni saranno affidate all'assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Marche, Stefano Aguzzi. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Alessandra Pierini.



