Il centro trapianti conferma nuovamente il riconoscimento Jaice

Il centro trapianti di Pesaro si riconferma un'eccellenza e garanzia di qualità e sicurezza, con il riconoscimento internazionale Jaice (Joint accreditation committee ISCT-Europe & EBMT), un sistema di accreditamento internazionale che valuta e certifica la qualità dei centri di trapianto di cellule staminali ematopoietiche (Cse). In particolare, il riconoscimento valuta: la competenza e l'esperienza del personale medico e sanitario, l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature, la presenza di protocolli e procedure standardizzate per tutte le fasi del processo di trapianto, l'efficacia del sistema di gestione della qualità e la sicurezza dei pazienti e dei donatori.

"Ottenere e mantenere la certificazione non è un compito semplice perché il centro deve rispettare standard elevatissimi e questo richiede un impegno costante da parte di tutto il personale" dice il direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, Alberto Carelli "Siamo consapevoli dell'importanza di offrire ai nostri pazienti le migliori cure possibili e ci impegniamo quotidianamente per raggiungere questo obiettivo" dichiara il direttore del centro, Giuseppe Visani.

"Questo prestigioso riconoscimento internazionale attesta lo straordinario livello d'eccellenza raggiunto del centro trapianti di Pesaro grazie all'impegno e alla grande preparazione dei nostri professionisti" afferma il vice presidente della giunta e assessore alla sanità della regione Marche, Filippo Saltamartini.



