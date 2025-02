Denunciato per minacce agli agenti e vilipendio alle istituzioni

La Polizia di Stato è intervenuta nella tarda serata di ieri nei pressi di piazza Ugo Bassi dopo una segnalazione e ha denunciato un uomo di 42 anni di origine rumena per per minaccia a pubblico ufficiale, vilipendio alla nazione italiana, vilipendio delle Istituzioni Costituzionali e ubriachezza manifesta.

L'uomo in mezzo alla piazza creava problemi alla viabilità mentre brandiva bottiglie di vetro in mano. All'arrivo della Polizia l'uomo ha urlato frasi offensive nei confronti degli operatori e, per evitare che il suo stato di ubriachezza potesse creare ulteriori conseguenze, è stato accompagnato in Questura.

Anche negli uffici di via Gervasoni l'uomo non solo offendeva i poliziotti, minacciandoli con frasi del tipo "senza questi vestiti vi mangiavo vivi, vi sparavo in testa", ma anche frasi di disprezzo e di dileggio nei confronti delle istituzioni governative. Dai controlli è emerso che l'uomo aveva a suo carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona ed era anche destinatario della misura di prevenzione del Foglio di Via che, tuttavia, era al termine della sua durata. Per tali motivi, oltre alle numerose denunce per minaccia a pubblico ufficiale, vilipendio alla Nazione italiana, vilipendio alle istituzioni Costituzionali e ubriachezza manifesta, nei confronti dell'uomo il Questore Capocasa ha emesso immediatamente un'altra misura di prevenzione con la quale ha ordinato all'uomo l'allontanamento immediato dal capoluogo dorico fino al 2029.



