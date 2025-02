Brandoni, 'Importante bando per capitalizzazione di 8,2 milioni'

"Oggi presentiamo un bando importantissimo per la capitalizzazione di 8,2 milioni di euro.

Il bando uscirà il prossimo mese di marzo e noi contribuiremo per l'abbattimento sul tasso degli interessi e sul costo della garanzia". Lo ha detto l'assessore regionale al Bimncio Goffredo Brandoni a margine della presentazione dell'iniziatica "Diamo credito alle aiende".

Brandoni ha spiegato che "c'è un fondo perduto sulla capitalizzazione. Questo è molto importante perché aiuteranno molte imprese di persone a diventare imprese di capitali e molte imprese di capitali di aumentare il proprio capitale sociale.

Questo è molto importante perché se le imprese non hanno un capitale sociale più alto non possono accedere a finanziamenti e non possono fare investimenti".

Inoltre Brandoni ha ricordato che "la Banca europea degli investimenti ad alcune regioni italiane, tra cui le Marche, ha messo a disposizione 60 milioni di euro e quindi adesso siamo nella fase dell'individuazione di due banche oppure di un raggruppamento di banche per poter uscire con i bandi sull'abbattimento del costo di interessi e sui costi della garanzia, su questo il 20% sarà destinato all'impresa del turismo".



