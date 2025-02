Arrestato 48enne per maltrattamenti e lesioni aggravate

I Carabinieri della locale Stazione di Potenza Picena, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, hanno arrestato un 38enne residente a Potenza Picena. L'uomo dovrà scontare una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate, commessi tra il 2018 e il 2021 nella provincia di Latina.

L'arrestato, rintracciato dai militari, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Fermo, dove sconterà la pena stabilita dall'Autorità Giudiziaria.

L'operazione rientra nell'attività di controllo e contrasto ai reati contro la persona, a tutela delle vittime e della sicurezza del territorio.

I carabinieri della Stazione Carabinieri di Morrovalle invece hanno denunciato un 40enne di nazionalità albanese a seguito di un grave episodio di minaccia avvenuto dopo una lite per futili motivi. L'uomo ha infatti puntato una pistola contro un 34enne residente a Morrovalle, generando momenti di forte tensione. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno accertato che l'arma impugnata dall'aggressore era una pistola scacciacani priva di tappo rosso, elemento necessario per distinguerla da un'arma reale. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell'accaduto e valutare eventuali ulteriori provvedimenti.



