Antonini:'Importante l'accesso al credito anche per agricoltura'

"Attraverso la capitalizzazione delle imprese noi strutturiamo le stesse imprese, le rendiamo più forti nei confronti del mercato, delle banche, perché sappiamo che soprattutto quelle più piccole in questi ultimi tempi hanno sofferto". Così l'assessore allo sviluppo economico, Andrea Maria Antonini ha spiegato a margine della presentazione degli incontri di ascolto "Diamo credito alle aziende", il senso della nuova iniziativa della Regione a sostegno delle Pmi. "Le aziende hanno sofferto per un sistema bancario che si è trasformato, che si è sempre di più allontanato rispetto al territorio. Ne hanno sofferto inevitabilmente le imprese più piccole, per questo la Regione Marche ha messo in campo una serie infinita di interventi a sostegno delle imprese. Questo è uno di quelli che tende soprattutto a strutturarle, a renderle più forti nel tempo. Siamo certi che, come è avvenuto per gli altri bandi, ci sarà molta attenzione".

L'insieme delle iniziative della Regione "sta rendendo le nostre imprese molto più competitive, più forti e sicuramente - ha aggiunto Antonini - anche più fiduciose verso il futuro che non è semplice, lo sappiamo, però grazie anche agli abbattimenti dei tassi di interesse, alla garanzia che la Regione garantisce attraverso questi strumenti dà a favore delle aziende".

"Noi abbiamo fatto interventi fino ad ora per una novantina di milioni di euro di partenza che sicuramente si supereranno e andranno oltre 100 milioni di euro - ha chiarito Antonini - Per la prima volta addirittura abbiamo fatto interventi con strumenti finanziari a favore anche delle imprese agricole, che è una novità praticamente assoluta e che vediamo che potrà dare i suoi frutti soprattutto per sostenere gli investimenti, che è l'altra cosa importante". Anche perchè "legare il credito agli investimenti non è solamente dare liquidità importante ma dare quegli strumenti per poter investire e quindi credere nel futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA