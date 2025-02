Accordo tra Università e Accademia belle arti di Macerata

Un nuovo passo avanti nel panorama dell'alta formazione a Macerata: l'Università e l'Accademia di belle arti hanno siglato un accordo per rafforzare la sinergia tra le due istituzioni attraverso iniziative congiunte in ambito accademico, culturale e artistico. L'intesa, firmata dai rispettivi vertici, prevede collaborazioni su più fronti, dall'orientamento agli studi alla formazione di docenti e studenti, fino all'organizzazione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale."Questa collaborazione rappresenta un'opportunità straordinaria per i nostri studenti e per la città", ha detto il rettore John McCourt, affiancato dal presidente dell'Accademia Gianni Dessì e dai direttori Domenico Panetta e Piergiorgio Capparucci.

Un punto centrale dell'accordo riguarda il riconoscimento reciproco dei crediti formativi e la creazione di percorsi editoriali condivisi tra la casa editrice dell'Università e l'Accademia, che curerà la parte illustrativa. L'intesa include inoltre l'attivazione di programmi congiunti di visiting professor e la valorizzazione delle eccellenze territoriali. Un impegno concreto che si tradurrà nella produzione di contenuti grafici e multimediali, nella gestione di spazi museali e nella digitalizzazione di beni culturali.

"L'Accademia sta crescendo e vuole esserci", ha sottolineato Dessì, mentre Capparucci ha evidenziato il contributo dell'alta formazione artistica alla produzione di conoscenza. Il direttore generale di UniMc Panetta ha rimarcato l'importanza di questa collaborazione per ampliare le opportunità di crescita e formazione. L'accordo prevede anche l'allestimento di mostre, spettacoli e concerti, in sinergia con le iniziative culturali della città, come la stagione lirica e il Festival delle Humanities. Un'intesa che rafforza il ruolo di Macerata come polo culturale e formativo di eccellenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA