Riscuote premi di Gratta e vinci rubati, arrestato per furto

Verifica online le vincite di alcuni Gratta e vinci rubati in una tabaccheria e poi va a riscuotere a Roma alcuni premi degli stessi tagliandi. Sono alcuni elementi che hanno permesso ai carabinieri di Macerata di individuare e arrestare per furto un 44enne che nel frattempo era già finito in carcere per altri reati.

Nel marzo 2024, in una tabaccheria di Macerata, alcune persone, dopo aver forzato la serranda esterna e la porta di ingresso dell'esercizio commerciale, avevano asportato stecche di sigarette per un valore di 7mila euro, biglietti Gratta e Vinci del valore di 4mila euro e la somma in contanti di mille euro. Ora i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Macerata hanno eseguito una misura di custodia ai domiciliari, per furto aggravato, nei confronti di un 44enne cittadino albanese, pregiudicato. Il provvedimento è stato adottato presso la Casa circondariale Regina Coeli di Roma dove l'uomo era già detenuto per altri procedimenti penali.

A carico del 44enne sono emersi indizi di colpevolezza in ordine al furto avvenuto nel marzo 2024. Attraverso l'analisi dei tabulati del traffico telefonico e telematico e dalle immagini dai sistemi di video sorveglianza, si è accertato che l'indagato avrebbe eseguito il furto materialmente, in concorso con un complice non identificato. Dopo alcuni giorni, l'uomo aveva utilizzato la propria utenza per verificare le vincite di biglietti Gratta e Vinci rubati nell'esercizio commerciale, recandosi anche presso alcuni esercenti di Roma per riscuotere premi in denaro. Il provvedimento cautelare della detenzione domiciliare verrà eseguito al momento della scarcerazione del soggetto.



