Controlli dinamici della polizia ad Ancona, 54 identificati

Una segnalazione per uso personale di hascisc e un ordine di lasciare il territorio nazionale un soggetto non regolare in Italia. Sono due provvedimenti presi nell'ambito dei controlli dinamici sul territorio di Ancona eseguiti ieri dalla Polizia di Stato, su disposizione del questore Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto. Durante il servizio identificate 54 persone di cui 12 con precedenti specifici.

Una persona è stata denunciata per possesso di sostanza stupefacente perchè, in un vicolo del centro, alla vista della Polizia tentava di sfuggire al controllo ma è stata intercettata ed identificata: è una giovane di circa 23 anni, italiano, che aveva 0,6 grammi di hascisc in borsa; è stata segnalata all'autorità giudiziaria per uso personale di stupefacenti.

Durante i controlli un 28enne bengalese è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato condotto in Questura: nei suoi confronti il Questore Capocasa ha emesso un ordine a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA