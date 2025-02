Bartolomei è il nuovo segretario di Forza Italia Pesaro

"Un grandissimo onore per me, che ho sempre seguito e sostenuto Forza Italia, ricevere questo incarico". Così Antonio Bartolomei, consigliere comunale di Pesaro, nominato oggi segretario comunale di Forza Italia, in occasione del congresso cittadino dedicato alla storica coordinatrice Anna Renzoni, scomparsa due anni fa.

"Raccolgo un testimone importante con la consapevolezza che c'è tanto lavoro da fare, senza però avere paura perché ho una grande squadra intorno - dice Bartolomei - l'obiettivo è quello di far crescere un partito moderato come il nostro in una città storicamente legata al centro sinistra, poiché il moderatismo può essere la vera alternativa politica della città".

Sulle Regionali invece "puntiamo a superare la doppia cifra, una soglia che ci siamo imposti come minima vista la classe dirigente che abbiamo - osserva il segretario comunale - ovviamente speriamo di vincere le regionali eleggendo più consiglieri rispetto alla scorsa volta".

Infine, un chiarimento sul doppio ruolo che possiede al momento, in quanto Bartolomei è anche coordinatore provinciale della giovanile di Forza Italia "una cosa che non mi appartiene, non amo avere molte cariche e quindi a breve la lascerò - afferma - prima cercherò di avere tre segreterie comunali tra Pesaro, Fano e Urbino - aggiunge - una volta fatto ciò cederò il mio posto ad un altro giovane meritevole".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA