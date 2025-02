Al Carnevale di Fano sfilata di carri, uno dedicato a Sinner

Anche un carro dedicato al numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner alla prima uscita del Carnevale di Fano, uno dei più antichi d'Italia risalente al 1347. Migliaia di spettatori hanno fatto da cornice all'evento nel pomeriggio. Il corso mascherato, composto da quattro grandi carri di prima categoria ed altrettanti di seconda categoria, oltre a diverse mascherate a piedi, ha avuto come ospite d'onore l'attore comico Massimo Boldi. Il momento più coinvolge nel secondo giro con il lancio sulla folla di decine di quintali di dolciumi.

Particolarmente ammirata la caricatura del tennista Jannik Sinner: il "Pupo", omaggio al campione altoatesino, dal titolo ironico e sognante: "Gli Slam son desideri… Wada come Wada", ideato da Mauro Chiappa e realizzato dall'associazione Fantagruel, ha aperto le sfilate che si sono concluse in serata con il suggestivo spettacolo dei carri illuminati. Si replica domenica 23 febbraio e 2 marzo.



