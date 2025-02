Sospettato di furto deteneva anche droga, denunciato da polizia

Un 25enne egiziano controllato come presunto responsabile di un furto di profumi da 500 euro ad Ancona ieri sera, è stato portato in Questura dalla polizia e trovato anche in possesso di sei grammi di hascisc e 0,20 grammi di cocaina. Per lui sono scattate denunce per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme sugli stupefacenti. Nelle prossime ore il Questore valuterà anche l'emissione di una misura di prevenzione ad hoc.

Il giovane era stato visto transitare in via Giordano Bruno mentre era inseguito da un altro uomo. La Polizia è subito intervenuto per fermare il 25enne mentre l'altro aveva riferito di essere il direttore di un esercizio commerciale della zona e di aver subito un furto da 500 euro in profumeria dall'uomo che stava inseguendo. Il 25enne ha continuato a sbracciare e a divincolarsi, tentando di sfuggire anche al controllo. Il giovane, regolare sul territorio, ha diversi precedenti per reati contro la persona e di droga. Portato in Questura, gli sono stati trovati addosso stupefacenti e sono scattate più denunce



Riproduzione riservata © Copyright ANSA