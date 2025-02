Presentata a Pergola la tappa Tirreno-Adriatico del 14 marzo

Presentata a Pergola (Pesaro Urbino) la Tirreno-Adriatico, la competizione che apre la stagione agonistica 2025 di uno tra gli sport più popolari al mondo. Città dei Bronzi Dorati e del Tartufo Bianco Pregiato, protagonista con la quinta tappa Ascoli Piceno-Pergola del 14 marzo, un tracciato che ripercorre la Pedemontana delle Marche e che gli esperti ritengono decisivo per l'assegnazione del trofeo prevista, come tradizione, il 16 marzo a San Benedetto del Tronto.

"Numeri da capogiro - fa sapere il Comune di Pergola - per un evento che incollerà alla tv, nelle complessive 7 tappe, le ultime tre nelle Marche, 36 milioni di spettatori di tutti i Continenti, una vetrina straordinaria per le bellezze custodite nelle nostre città del Centro Italia e, in particolare, nelle Marche. Ad impreziosire la competizione una bella sorpresa per gli appassionati delle due ruote: la partecipazione di un campione mondiale del calibro di Mathieu van der Poel".

Al Teatro Angelo Dal Foco erano presenti, insieme alle massime autorità della provincia di Pesaro Urbino, accolte dal sindaco di Pergola Diego Sabatucci, l'onorevole Antonio Baldelli, vice sindaco e assessore ai Grandi Eventi, Marco Fioravanti, presidente Ance Marche e sindaco di Ascoli Piceno, Mauro Vegni, direttore ciclismo di Rcs Sports & Events , società che organizza la manifestazione Giunta quest'anno alla 59/a edizione.

Pergola con le sue ricchezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, raccontate con filmati spettacolari della tappa cittadina, si prepara ad accogliere la corsa del 14 marzo esibendo due salite impegnative, i Barbanti e Monterolo, che fanno parte di un circuito destinato a diventare un classico di questa competizione e non solo. Appuntamento con la Tirreno-Adriatico, il 14 marzo, partenza dalla città del travertino, arrivo a quella dei Bronzi Dorati.



