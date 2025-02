Panoramica Gabicce-Fano tra i migliori itinerari cicloturistici

La strada Panoramica, cuore del percorso che da Gabicce Mare porta a Fano passando per il Parco San Bartoloancare, è tra gli itinerari cicloturistici più belli d'Italia. A riportare il percorso da seguire, per scoprire le bellezze del territorio da vivere in sella alla due-ruote green, è il volume "Le Vie del BIKE" che Cecilia Mendez, titolare de "Via Panoramica" ha donato in due copie al sindaco di Pesaro Andrea Biancani.

"Un omaggio apprezzatissimo - dice Biancani - che ricevo da un'imprenditrice che ha arricchito uno dei luoghi più belli del territorio con le sue due sedi a Gabicce Monte, quella "storica" con il noleggio bici e officina, da cui partire per esplorare il San Bartolo e quella estiva (che tornerà da aprile) del "Bike Caffè" aperta lo scorso anno al piano terra di quello che era l'Eden Rock. Uno spazio perfetto per una sosta con le torte fatte in casa per colazione, i conviviali aperitivi o per un pranzo con un panino da mangiare vista mare, per ricaricarsi al meglio».

La seconda copia del volume, annuncia BIancani "è il regalo perfetto per Lorenzo Cherubini "Jovanotti", star nazionale e cicloviaggiatore appassionato che di certo apprezzerà questo bel volume che racconta la bellezza del nostro San Bartolo, della nostra Bicipolitana e del nostro territorio. Glielo consegnerò durante l'apertura pesarese del suo tour PalaJova 2025 che capiterà a marzo, nel giorno del mio compleanno. Sarà l'occasione per dire insieme 'è qui la festa?'".

La pubblicazione "Le Vie del BIKE" rientra nel più ampio progetto ministeriale "Viaggio Italiano - Scopri l'Italia che non sapevi", che si pone l'obiettivo di creare una sinergia tra regioni per sviluppare itinerari e percorsi turistici tematici per attraversare l'intera penisola. Il progetto ha previsto un lavoro di ricerca e analisi, grazie a un'esplorazione diretta sul campo da parte di un'équipe di professionisti, sotto la guida di Mauro Fumagalli, designer of cycling destinations per la Miconi Srl, con cui Cecilia Mendez collabora, che ha portato a individuare e mappare 3 percorsi ciclabili per ogni regione italiana, riportati ne "Le Vie del BIKE".



