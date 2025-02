Nevicate nelle ultime ore, si torna a sciare sul monte Catria

Si torna a sciare sul monte Catria nel Pesarese a Frontone. Grazie alle nevicate delle ultime ore e al grande e ininterrotto lavoro nella giornata di ieri e di oggi dei gestori, domani apriranno gli impianti. Le piste disponibili, con neve battuta, per chi salirà in quota saranno Campo scuola e Panoramica, mentre la Cotaline e la Direttissima saranno lasciate aperte per gli appassionati del free-ride con poca neve non battuta.

Per la felicità dei più piccoli e delle famiglie, sarà aperto il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche, Inoltre sarà possibile partecipare ad entusiasmanti ciaspolate.

E ad attendere i moltissimi che sceglieranno il Catria, anche il rifugio con bar, ristorante, dove degustare tante specialità enogastronomiche, e camere.

Per salire, dalle 8.30, la cabinovia, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1400 metri; le strade sono chiuse con ordinanza provinciale.





