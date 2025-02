Giovane in monopattino investito e ucciso nel Maceratese

Incidente stradale mortale in fazione Villa Potenza di Macerata: un giovane in monopattino è stato investito da un'autovettura mentre transitava in via Teatro Romano ed è deceduto. Il fatto è accaduto ieri sera poco prima delle 22. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimare il giovane sono stati vani.

La Polizia stradale, sezione di Camerino, si è portata sul posto per gestire la viabilità dopo l'incidente, ricostruire la dinamica della tragedia e anche per identificare la vittima che non aveva con sé documenti al momento dell'impatto. La salma è a disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Macerata che, con ogni probabilità, disporrà l'autopsia per accertare le cause del decesso.

La vittima dell'incidente a Macerata è un giovane poco più che ventenne, classe 2004, originario del Gambia, che lavorava come operaio nel Maceratese: il ragazzo transitava a bordo del monopattino in fazione Villa Potenza quando, secondo le prime informazioni, si è scontrato frontalmente con un carro attrezzi che procedeva in senso opposto e che stava svoltando a sinistra. Al momento dell'incidente stava piovendo copiosamente. La ricostruzione della dinamica è comunque ancora al vaglio della polizia stradale. Informata della tragedia anche la famiglia del ragazzo che risiede in Toscana.



