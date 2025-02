Furti dal b&b al telefono cellulare, denunciate sei persone

Lotta ai furti nel Fermano: sei persone denunciate dai carabinieri di Fermo. Nel mirino dei ladri un vario campionario di oggetti: dai soldi del fondo cassa al telefono cellulare appoggiato sulla panchina.

I carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato un 29enne di origini algerine identificato come colui che si era impossessato del telefono cellulare Apple I-phone 15 del valore di 1.200 euro, lasciato momentaneamente incustodito da un runner su una panchina del lungomare Gramsci di Porto San Giorgio. A Montegiorgio denunciata una 39enne di origini romene, ritenuta l'autrice del furto in abitazione a Magliano di Tenna (Fermo).

Denunciati anche due fratelli residenti in provincia di Teramo: per gli investigatori dei carabinieri hanno tentato di introdursi all'interno dei locali di un B&B di Massa Fermana (Fermo) dopo aver forzato una portafinestra. A Porto Sant'Elpidio (Fermo), infine, deferiti un 38enne di origini marocchine sottoposto agli arresti domiciliari e un 36enne di origini tunisine, in Italia senza fissa dimora. I due, nella notte del 21 dicembre scorso, a Porto Sant'Elpidio, dopo aver tagliato il telo della struttura esterna di un esercizio commerciale di via Cesare Battisti, si sarebbero introdotti nel locale mettendolo a soqquadro: asportarono dal registratore di cassa 20 euro, arrecando comunque un danno di oltre 500 euro.





