È tornata la neve sulle montagne delle Marche

Sulle montagne delle Marche è tornata la neve. A Frontignano, comune di Ussita, nel Maceratese, sta nevicando da oltre 24 ore con accumuli significativi sia alla partenza della seggiovia Saliere che, soprattutto, all'arrivo del Belvedere.

"Per ora possiamo confermare per domenica 16 febbraio l'apertura della pista del campo scuola e gli slittini", hanno scritto i gestori degli impianti sciistici sugli account social per informare tutti gli appassionati. L'eventuale apertura di altre piste sarà comunicata solo in giornata, in base anche alle condizioni meteorologiche previste per oggi e domani, che si annunciano comunque buone.

Cesserà di nevicare e tornerà a splendere il sole, con temperature massime che si attesteranno attorno ai 7 gradi.

La neve è tornata a cadere a distanza di quasi due mesi. Dai giorni di Natale non si erano più registrate precipitazioni significative sull'Appennino umbro-marchigiano, lasciando presagire una conclusione anticipata dell'inverno.



