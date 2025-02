Durante la messa alla prova picchia l'ex compagna, arrestato

Un 26enne, sottoposto al regime della messa alla prova ai servizi sociali per reati in materia di droga, non aveva rispettato misura, procurando anzi lesioni alla propria ex compagna e violando il domicilio della stessa.

Per questo motivo ieri i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Macerata, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza, hanno arrestato l'uomo, pregiudicato, residente a Macerata che è finito in carcere.

Per i fatti relativi alle condotte da 'Codice Rosso', l'uomo era stato denunciato all'Autorità giudiziaria dagli agenti della Squadra Mobile che avevano condotto le indagini. Era stato anche destinatario del provvedimento di ammonimento del Questore di Macerata, da parte della locale Divisione Anticrimine. In virtù della sua condotta, di altre infrazioni comportamentali connesse alla misura della messa in prova ai servizi sociali a cui era sottoposto, e della sua pericolosità sociale, il Tribunale di Sorveglianza ha aggravato la misura disponendone l'accompagnamento in carcere, nella Casa di reclusione di Fermo.





