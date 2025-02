Curti (Pd), 'iniziativa di Ricci su Beko è legittima e doverosa'

"Uscita scomposta contro lavoratori e territorio". Il deputato dem Augusto Curti replica al parlamentare FdI Antonio Baldelli nella discussione seguita all'annuncio dell'europarlamentare del Pd Matteo Ricci che andrà in Turchia il 26 febbraio per parlare con i vertici dell'azienda Beko nell'ambito della vertenza Beko Europe che coinvolge stabilimenti a Fabriano (Ancona) e Comunanza (Ascoli Piceno).

"Nonostante la crisi Beko stia suscitando enormi preoccupazioni per i territori di Comunanza e Fabriano, - afferma Curti - noi istituzioni e forze politiche sembravamo aver consolidato una buona unità di intenti contro chiusure e licenziamenti. A destabilizzare questo fronte comune, tuttavia, ha contribuito l'onorevole Baldelli, criticando l'eurodeputato Matteo Ricci perchè atteso nei prossimi giorni in Turchia ad un colloquio con i vertici Beko".

"Baldelli, attraverso esternazioni fuori luogo e assolutamente irricevibili, - attacca il deputato del Pd - dimostra una drammatica lontananza dalla vicenda che evidentemente non vive e non conosce. L'iniziativa di Ricci, che esercita prerogative riservate a un eurodeputato, non solo è legittima ma addirittura doverosa in quanto apporta un contributo concreto alla causa dei lavoratori, delle imprese e delle comunità colpite dalla crisi Beko".

"Confido che il presidente Acquaroli prenda le distanze dalle dichiarazioni dell' Onorevole Baldelli e che , ad ogni livello istituzionale, - conclude - si continui a fornire con serietà un fattivo contributo, così come rimarcato dallo stesso Governatore in occasione della pubblica assemblea di Comunanza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA