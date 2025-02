Calcio: cresce l'attesa per Pescara-Ascoli

Cresce l'attesa per il derby Pescara-Ascoli in programma lunedì 17 febbraio alle 20.30 allo stadio Adriatico. Questa mattina allenamento a Silvi. Domani rifinitura e alle 12 consueta conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini che nel match con i bianconeri tornerà in panchina dopo avere scontato tre giornate di squalifica.

Problemi di formazione per via delle assenze a centrocampo di Kraja, Lonardi e Squizzato e in attacco di Tonin.

In mediana spazio a Valzania, Dagasso e uno fra Meazzi e De Marco. In avanti Ferraris centrale con Merola e Cangiano sulle fasce. In difesa tornerà capitan Riccardo Brosco.

Intanto il Pescara Calcio ha comunicato che Antonio Arena, giovane talento italo-australiano, a pochi giorni dal compimento del suo sedicesimo compleanno, ha firmato questa mattina il suo primo contratto da professionista con il club. L'accordo legherà il giocatore alla società biancazzurra per i prossimi tre anni.

Arena, attaccante, dall'inizio di stagione è aggregato alla prima squadra guidata da Silvio Baldini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA