Bergamotto, per Beko incontri in Turchia il 16 e 17 febbraio

Replica della sottosegretaria di Stato al Ministero delle Imprese del Made in Italy (Mimit), avvocatessa Fausta Bergamotto dopo la notizia, riportata da ANSA Marche, dell'annuncio fatto da "Matteo Ricci, europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro" che il 26 febbraio si recherà "in Turchia per incontrare i vertici di Beko, sottolineando l'importanza della presenza delle istituzioni in momenti come questi, per supportare le comunità locali e tutelare il lavoro e il territorio". La vertenza coinvolge anche siti marchigiani del gruppo a Fabriano e Comunanza.

"A tal riguardo, per completezza di informazione, - scrive la sottosegretaria al Mimit - desidero precisare che presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è attivo un tavolo istituzionale permanente di confronto, al quale partecipano le regioni ospitanti gli stabilimenti ex Whirlpool, ossia Lombardia, Marche, Toscana e Campania, i sindaci dei comuni coinvolti e i Parlamentari locali. Il tavolo, coordinato dal Ministro Urso, è un luogo di confronto costante con Beko EU e le rappresentanze sindacali".

"In parallelo, - prosegue la nota della sottosegretaria - il Ministro Urso ha avuto diversi colloqui diretti e personali con i massimi vertici di Beko, ottenendo una revisione del piano industriale, che ha visto triplicati gli investimenti, previsti nel programma iniziale, quantificati in circa 300 milioni di euro. Questo ha comportato anche un significativo aumento di capitale da parte della società, quantificabili per una cifra quasi uguale agli investimenti. Ci auguriamo che queste azioni contribuiscano a mantenere attivi gli stabilimenti di Cassinetta e Comunanza, oggetto di chiusura nel piano iniziale".

"Questa nota non intende sollevare polemiche, - chiarisce Bergamotto - ma ha l'unico scopo di chiarire che il confronto con l'azienda è costante e c'è sempre stato al massimo dei livelli. Il dialogo prosegue, e come annunciato nel question time al Senato il 13 febbraio, con il Ministro Urso ci recheremo in Turchia lunedì 17 e martedì 18 per quella che speriamo possa essere la missione decisiva".



