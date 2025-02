Beko, Baldelli 'Ricci rischia danni a colloqui istituzionali'

"Contenete per favore l'ego di Matteo Ricci. In una delle sue molteplici uscite l'ex sindaco di Pesaro ha annunciato una visita in Turchia per incontrare, sostiene, i vertici della Beko Europe. Con la multinazionale turca è aperto un tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy impegnato in una importante trattativa per scongiurare chiusure e ridimensionamenti che avrebbero ricadute drammatiche sul nostro territorio". Così Antonio Baldelli, deputato di FdI, in seguito all'annuncio lanciato in diretta social dall'europarlamentare Pd durante il format in diretta social, "Un marchigiano alla porta", in cui Ricci viene accolto da famiglie a cena per ascoltare i loro problemi e riflessioni: l'eurodeputato aveva annunciato un viaggio "in Turchia il 26 febbraio per incontrare i vertici di Beko, perché in situazioni come questa è importante che le istituzioni siano presenti per dare una mano e tutelare il lavoro ed il territorio".

"Ricci - afferma Baldelli -, oltre a dimostrare di non avere un briciolo di conoscenza di grammatica istituzionale, rischia di arrecare danni rispetto ai colloqui avviati a livello istituzionale e governativo. Sarebbe insopportabile che i lavoratori e le famiglie marchigiane dovessero pagare sulla propria pelle l'ego ipertrofico di colui che tutto fa tranne quello per cui è stato eletto, ovvero il parlamentare europeo".





