Ausili, risultato straordinario attivare voli continuità Ancona

"Il Pd racconta ancora una storia che non esiste, continuando ad affossare il lavoro di un intero territorio, per perseguire obiettivi elettorali e politici.

L'apertura dei voli di continuità da Ancona per Milano, Roma e Napoli è uno straordinario risultato di questa amministrazione regionale, della direzione dell'aeroporto e del governo nazionale". Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marco Ausili replica alla consigliera dem Manuela Bora la quale aveva parlato di voli da e per Ancona sempre più vuoti in particolare nelle rotto di continuità.

"Così - osserva Ausili - si connette la nostra regione con i più grandi scali italiani, permettendo di raggiungere diverse aree del Paese e di connettersi con altre linee internazionali.

La cosa è chiara a tutti i cittadini, in particolare ai nostri imprenditori, ma non è chiara al Pd, - attacca l'esponente di FdI - che si spertica a interpretare faziosamente i dati dei passeggeri in volo su queste tratte. Ma leggendo i dati in maniera oggettiva si comprende bene come dall'inizio di questi voli ci sia una continua implementazione del servizio e un trend positivo di crescita nell'utilizzo di queste linee. Che devono essere promosse, conosciute, con lo sforzo di tutta la comunità, e magari anche di tutte le forze politiche regionali".

"Si menziona purtroppo a sproposito anche il piano industriale del nostro aeroporto, che non è stato approvato se non nel 2023, grazie alla collaborazione della direzione dell'aeroporto, di regione e governo nazionale, - prosegue Ausili - e che ha finalmente individuato, come mai era accaduto prima, oltre a passeggeri e cargo, nuove linee di sviluppo e di business, come il tema dell'aerospazio, della manutenzione dei velivoli e dell'aviazione elettrica. Senza dimenticare, per il 2024, il bilancio che chiude in positivo e il record dei 600mila passeggeri".



