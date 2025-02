Approvati i lavori post sisma a chiesa di Matelica San Francesco

La Conferenza dei servizi ha approvato l'intervento di riparazione danni e miglioramento sismico della chiesa di San Francesco a Matelica (Macerata).

L'edificio, situato nell'omonima piazza, fa parte di un complesso architettonico che comprende l'antico e il nuovo convento francescano. Il campanile risale al 1519, con una cupola settecentesca.

L'intervento prevede il consolidamento strutturale con tecniche come lo "scuci-cuci" per le lesioni murarie, l'applicazione di intonaco fibro-rinforzato, il rinforzo delle volte e l'inserimento di catene in facciata. Saranno inoltre realizzati un cordolo perimetrale, controventi metallici nascosti nella copertura e il rifacimento delle pavimentazioni della chiesa e del sagrato. Il costo totale dei lavori è di circa 2 milioni e mezzo di euro.

"Si tratta di un intervento di grande importanza - ha spiegato il commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli - Salvaguardiamo un luogo fondamentale per la comunità. Le nostre chiese sono un patrimonio turistico, architettonico e spirituale da tutelare ogni giorno".



