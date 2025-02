Una partita di volley e un incontro contro i femminicidi

Una partita di volley tra gli Angeli della TV e i volontari della Croce Rossa locale seguita da un incontro in programma il 22 febbraio prossimo al Palaprometeo di Ancona, per combattere i femminicidi e promuovere la cultura del rispetto. L'hanno promossa e illustrata oggi nel capoluogo gli assessori comunali alle Pari Opportunità Orlanda Latini, alle Politiche educative Antonella Andreoli e allo Sport Giovanni Zinni, vicesindaco, assieme alla presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche Maria Lina Vitturini.

L'iniziativa, in scaletta dalle ore 9 alle 12, intende raccogliere fondi (a offerta libera e senza sbigliettamento) da destinare alla Croce Rossa per l'acquisto di un'auto elettrica da utilizzare per il trasporto in case protette di donne vittime di violenza; ma vuole anche far riflettere i giovani sul dramma del femminicidio, grazie alla presenza di 400 studenti degli istituti superiori della città.

Tra le due squadre, quella degli Angeli della TV, che dal 2004 accoglie cantanti, ballerini, personaggi di noti programmi televisivi come Amici, X Factor, Il Grande Fratello, Uomini e Donne, Temptation Island e campioni dello sport, ha rilevato il presidente Boris Roberti, arriva per la prima volta ad Ancona dopo aver realizzato ben 450 eventi tra spettacoli, concerti ed incontri sportivi: "i suoi protagonisti - ha detto - grazie alla giovane età e notorietà, saranno in grado d'influenzare meglio degli adulti i loro coetanei al rispetto delle donne".

La squadra dei volontari della Croce Rossa, in sala oggi il presidente del Comitato di Ancona Gianni Barca, dal canto suo, è già ben conosciuta dagli studenti per la sua costante presenza nelle scuole finalizzata ad illustrare le manovre salvavita e a contrastare il bullismo.

Sono state ben 50mila, ha informato oggi Vitturini, le telefonate al numero antiviolenza 1522, metà delle quali provenivano da ragazzi che volevano informazioni su come aiutare le madri vittime di violenza domestica, dimostrando l'attualità e gravità del problema soprattutto tra i giovani. Per Zinni, infatti, se la legislazione in materia di femminicidi è affidata allo Stato e alla magistratura, la prevenzione è a carico degli enti locali.

Gli istituti aderenti all'iniziativa, presenti oggi con i loro dirigenti scolastici, sono: Pinocchio Montesicuro, Posatora Piano Archi, Iiss Volterra, Liceo Artistico Mannucci e Savoia Benincasa che per l'occasione ha attuato un flash mob.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA